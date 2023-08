Ein Team der Unis Cardiff und Worcester in England hat noch mal bestätigt, wie effektiv solche Biber-Dämme sind, die Menschen nachgebaut haben. Das besondere an den Dämmen ist, dass sie lückenhaft sind: So staut sich vor dem Damm zwar Wasser auf, ein kleiner Teil fließt aber weiter.

Daten von rund hundert solcher Anlagen an kleinen Flüssen zeigen, dass sie auch bei Starkregenereignissen zusammen so viel Wasser zurückhalten konnten, wie in vier große Schwimmbecken passt. Dadurch wurden die Flüsse nicht zu reißenden Strömen, sondern flossen nur langsam weiter flussabwärts. Städte und Gemeinden weiter unten waren so vor Überschwemmungen geschützt.

Die Forschenden sagen, dass die Baukosten für die Biber-Dämme relativ gering sind. Neben dem Hochwasserschutz fördern sie auch die Artenvielfalt in den Flüssen und am Ufer. Das alles war in der Forschung schon bekannt, wurde bisher aber wohl immer nur theoretisch am Computer berechnet.