Immer mehr Paare aus dem Ausland heiraten in Dänemark.

Alleine in der Hauptstadt Kopenhagen hat sich die Zahl der Trauunungen in den letzten fünf Jahren verdoppelt. Von 8 Tausend Trauungen letztes Jahr wohnten zwei Drittel der Paare nicht in Dänemark.

Offene Haltung gegenüber internationalen Ehen

Dänemark ist bekannt für seine offene und inklusive Haltung gegenüber internationalen Eheschließungen. Schon 1989 ließ Dänemark als erstes Land weltweit eingetragene Partnerschaften für homosexuelle Paare zu. Die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe folgte 2012.

Und: Der bürokratische Aufwand für Paare, die heiraten wollen ist gering. In vielen Fällen können Paare mit einem Touristenvisum oder visumfrei nach Dänemark reisen und dort heiraten. Man braucht also keinen Wohnsitz in Dänemark.

Dänemark ist auch beliebt wegen der vielen malerischen Orte für Hochzeiten. Vor allem wegen der Schlösser, Strände und romantischen Kapellen.