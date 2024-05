"Wie heißt das Zauberwort?" Kleine Kinder sollen diese Frage natürlich mit "Bitte" beantworten.

Das Wort gilt als Zeichen für Höflichkeit und Respekt. Ein Wissenschaftsteam aus den USA hat in seiner Studie jetzt aber Belege gefunden, dass die meisten Menschen "Bitte" eher strategisch benutzen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen.

Soziale Interaktionen beobachtet

Die Forschenden hatten bei Familien zu Hause und am Arbeitsplatz von Testpersonen Kameras installiert und viele Stunden sozialer Interaktion gefilmt: Gemeinsames Frühstück, Spieleabende, Gespräche unter Mitarbeitenden in der Mittagspause zum Beispiel. Dabei kamen rund 1.000 Situationen zusammen, in denen die Personen bei anderen einen Gefallen anfragten.

Überraschenderweise sagten die Testpersonen nur in sieben Prozent der Fälle "Bitte", und zwar meistens, wenn sie ein Nein von ihrem Gegenüber erwarteten - weil die Bitte schon vorher einmal abgelehnt worden war oder die angesprochene Person gerade anderweitig beschäftigt war. Die Forschenden sagen, ihre Ergebnisse könnten helfen, besser zu verstehen, welche Funktion Höflichkeit im sozialen Verhalten hat.