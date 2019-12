Ab Januar erhöhen die meisten großen Verkehrsverbünde die Preise. Davon sind Pendler im Ruhrgebiet und Rheinland und in Berlin und Brandenburg betroffen; außerdem in den Großräumen Hamburg und Bremen sowie im Rhein-Main-Gebiet. Anders sieht es in Süddeutschland aus. In Stuttgart und München zum Beispiel machen Tarifreformen viele Tickets günstiger.

Anderswo steigen die Preise um 1,3 bis 3,3 Prozent. Damit sollen zum Beispiel höhere Gehälter der Mitarbeiter und Kraftstoffpreise ausgeglichen werden.

In Berlin wird dabei zum ersten Mal eine Marke überschritten. Da kostet die Jahreskarte für den Verbundraum ABC ab Mittwoch mehr als 1000 Euro.