Ein lückenloses Klimaarchiv über fast 600.000 Jahre - Daten aus einer Höhle im US-Bundesstaat Nevada machen es möglich.

Um diese außergewöhnlich lange Klimarekonstruktion geht es in einer Studie in der Fachzeitschrift Nature Communications. Ein Expeditionsteam war vor einigen Jahren in den tiefsten Abschnitt der Höhle mit dem Namen "Devils Hole" vorgedrungen und hatte dort einen 1 Meter langen Bohrkern aus Kalkablagerungen entnommen. Die Analyse des Bohrkerns zeigte, dass es einen Wechsel aus kühlen, feuchten Eiszeiten und heißen, trockenen Warmzeiten gab. Die Studie liefert Erkenntnisse dazu, wie eng Temperatur, Grundwasserstand und Vegetation in trockenen Regionen miteinander verknüpft sind.

Die Forschenden sagen, dass die Daten besonders wertvoll sind für die Erforschung des natürlichen Klimawandels.