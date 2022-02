Das zeigt eine aktuelle Studie in den Scientific Reports. Dafür haben die Forschenden eine Grotte in Frankreich untersucht, die vor 150.000 bis 170.000 Jahren bewohnt wurde. Eine zentrale Rolle in der Höhle spielte natürlich das Feuer: Dort konnten die Menschen kochen, arbeiten, sich wärmen und zusammensitzen. Gleichzeitig mussten sie aufpassen, dass sie nicht zu viel Rauch ausgesetzt waren.

Bester Platz fürs Feuer

Mithilfe einer Computersimulation haben die Forschenden berechnet, das für die Grotte du Lazaret in Frankreich der beste Platz fürs Feuer auf einer Fläche in der Mitte der Höhle war. Und tatsächlich hatten die frühen Menschen genau diese Fläche ausgewählt. Das haben Untersuchungen verschiedener Geschteinsschichten in der Höhle ergeben.

Das spricht laut den Forschenden schon bei frühen Menschen für planmäßiges Vorgehen und ein Bewusstsein für die gesundheitlichen Schäden durch Rauch.