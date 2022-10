Wir machen die Autotür zu, und es macht nicht wumms, sondern klack. Was ist da los? Vielleicht ist ja der Sicherheitsgurt dazwischen gerutscht ...

Unser Gehirn scannt die ganze Zeit, ob Geräusche zu unserer Erwartungshaltung passen. Wenn etwas nicht so klingt wie erwartet, dann gibt's Alarm. Das hat sich ein internationales Forschungs-Team bei Experimenten mit Mäusen genauer angesehen. Sie wollten wissen, was genau im Hirn passiert.

Dafür haben sie für die Mäuse einen Hebel gebaut. Wenn die Tiere den Hebel drückten, spielten die Forschenden jedes Mal einen bestimmten Ton dazu ab. Die Mäuse lernten also, wie der Hebel klingen soll. Wenn ein anderes Geräusch kam, dann feuerten die Neuronen im auditiven Kortex, einer der Hör-Zentralen im Hirn. Interessanterweise wurden auch dann einige Neuronen aktiv, wenn das Geräusch erst mal nicht kam. So, als ob eine alte Erinnerung an das erwartete Geräusch im Gehirn abgespielt wurde.

Die Forschenden vermuten, dass ähnliche Muster auch bei Schizophrenie aktiv sind. Dabei können Betroffene zum Beispiel Phantom-Stimmen hören. Die Geräusch-Untersuchungen könnten dabei helfen zu verstehen, was im Gehirn bei solchen Erkrankungen schief läuft.