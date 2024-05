Die Menschheit produziert Unmengen Plastik - und damit auch viel Müll.

Ein großes Problem ist, dass viele Plastiksorten lange brauchen, um zu verrotten oder sogar zu Mikroplastik zerfallen. Das gilt zusätzlich als gesundheitsschädlich.

Eine Entwicklung von Forschenden den USA macht jetzt Hoffnung, dass die Plastikmüllberge in Zukunft kleiner werden. Sie berichten im Fachmagazin Nature über ein bestimmtes Plastik, das sich quasi selbst zersetzt, wenn es nicht mehr gebraucht wird. Dafür wurden Sporen von plastikfressenden Bakterien in Polyurethan-Kunststoff integriert. Polyurethane werden für viele Produkte verwendet, von Handyhüllen über Schuhsohlen bis hin zu PU-Schaum in Spül-Schwämmen und Matratzen.

Laut Studie bleiben die Bakterien in ihrer Sporenform solange inaktiv, bis sie in Kontakt mit feuchtem Boden oder Kompost kommen. Es muss allerdings unter anderem noch näher untersucht werden, ob das Plastik dann vollständig abgebaut wird oder nur zerfällt.