In den USA streiken jetzt Zehntausende Beschäftigte der Film- und Fernsehbranche gleichzeitig.

So etwas hat es in Hollywood das letzte Mal vor über 60 Jahren gegeben. Viele Drehbuchautorinnen und -autoren arbeiten schon seit Anfang Mai an keinem neuen Material für TV-Shows und Serien - jetzt treten auch Schauspielerinnen und Schauspieler nicht mehr vor die Kamera. Deren Gewerkschaft hatte die Verhandlungen mit großen US-Produktionsstudios für gescheitert erklärt und zu dem Streik aufgerufen.

Sorgen auch wegen Künstlicher Intelligenz

Die Schauspieler und Drehbuchautoren fordern unter anderem höhere Grundgehälter - und Extra-Geld, wenn Serien und Filme mit ihnen bei Streaming-Plattformen besonders erfolgreich sind. Es geht ihnen auch um Regeln für den Einsatz von Künstlicher Intelligent in Filmen - etwa wenn menschliche Schauspielleistung durch KI ersetzt werden soll.

Doppelstreik legt Produktionen lahm

Die Produktionsstudios sagen, dass es bei ihnen finanziell gerade schlecht aussieht. Die Konkurrenz sei größer geworden und sie müssten immer schneller neue Inhalte produzieren.

Fachleute gehen davon aus, dass der Doppelstreik Hollywood quasi lahmlegt. Auch Produktionen im Ausland könnten jetzt betroffen sein. Dadurch können Serien erst mal nicht fortgesetzt werden und Filme kommen möglicherweise erst später in die Kinos.