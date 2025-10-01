Könnte bald eine KI-generierte Schauspielerin Hollywood erobern?

Darüber machen sich gerade ihre menschlichen Kollegen und Kolleginnen Sorgen. Der Aufreger heißt Tilly Norwood - es sieht aus wie eine junge, hübsche Frau - der Typ "Mädchen von nebenan", wie es in einem Clip auf Youtube heißt. Eigentlich ist Tilly aber das Produkt eines KI-Studios, hinter dem die niederländische Künstlerin Eline Van der Velden steht.

Die hat Tillys Instagram-Account schon vor einigen Monaten ins Leben gerufen. Eine Berühmtheit wurde sie aber erst jetzt, als Van der Velden öffentlich behauptete, dass schon Verhandlungen mit Filmstudios liefen. In den nächsten Monaten würde es da große Ankündigungen geben. Von Hollywood-Stars wie Emily Blunt und Whoopi Goldberg kam Protest - ebenso wie von einer Schauspielergewerkschaft. Die hatte sich vor knapp zwei Jahren eigentlich auf Regeln für die Nutzung von KI mit den Filmstudios geeinigt. Danach braucht es zum Beispiel die ausdrückliche Erlaubnis, um Gesicht und Körper eines Schauspielers für einen KI-Avatar zu verwenden. Welche Vorlagen Tilly hatte, ist unklar. Tillys Schöpferin versucht die Gemüter trotzdem zu beruhigen: Sie schreibt auf Tillys Instagram-Seite, dass es sich nur um ein Kunstwerk handle - und kein Ersatz für einen Menschen.

