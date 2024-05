In Hollywoodfilmen werden Sexszenen immer weniger.

Das zeigt die Auswertung des Datenanalysten Stephen Follows, der spezialisiert ist auf die Filmbranche. Er hat sich die 250 Hollywood-Spielfilme mit den höchsten Einspielergebnissen seit dem Jahr 2000 angeschaut. Dabei hat er Filme ausgeklammert, in denen Sex als Form von abstoßender Gewalt inszeniert ist. Stattdessen ging es ausschließlich um Filme, in denen Sexszenen erregend gedacht sind.

Es zeigte sich, dass Sexszenen seit dem Jahr 2000 nach und nach zurückgegangen sind - inzwischen sind es rund 40 Prozent weniger als früher. Nach Genre sortiert gab's vor allem weniger Sex in Actionfilmen - 70 Prozent Rückgang - während sich in romantischen Filmen etwas weniger geändert hat: nur 20 Prozent Rückgang. Gleichzeitig stieg die Zahl der Hollywoodfilme deutlich, in denen gar kein Sex vorkommt von 18 Prozent im Jahr 2000 auf 46 Prozent im Jahr 2023. Deshalb konzentrieren sich die Sexszenen jetzt auch auf weniger Filme.

Das alles könnte zum Beispiel daran liegen, dass sich der Publikumsgeschmack geändert hat und heute weniger Sex gewünscht ist. Außerdem vermutet Follows, dass sich Filme so auch international besser vermarkten lassen, weil weniger zensiert werden muss.

Stephen Follows hat seine Analyse für den britischen Economist gemacht, der ebenfalls berichtet.