Ein Streit um den Umgang mit dem Holocaust zwischen Polen und Israel geht in eine neue Runde.

Israel hat diese Woche Bildungsreisen nach Polen für tausende Schülerinnen und Schüler abgesagt und jetzt eine Begründung dafür geliefert. Die lautet: Delegationen aus Israel sollen in Polen daran gehindert worden sein, sich über polnische Kollaborateure der Nazis zu informieren.

Striktes polnisches Gesetz

Das ist ein Thema, dass die polnische Regierung nicht nur nicht hören will; sondern seit ein paar Jahren verbietet auch ein Gesetz, über Verbrechen von Polen in der Zeit der deutschen Besatzung zu sprechen.

Polen selbst war einer der größten Leidtragenden der Aggression Deutschlands im Zweiten Weltkrieg. Tausende Polen halfen Juden, die von den Nazis verfolgt wurden. Historiker und Historikerinnen führen allerdings auch an, dass auch Menschen aus Polen an Morden an Juden beteiligt waren.