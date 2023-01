Weltweit wird heute an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert.

Der Bundestag stellt in seiner Gedenkstunde zum ersten Mal queere NS-Opfer in den Mittelpunkt. Forschende sagen, dass ihr Schicksal jahrzehntelang ein Tabuthema war, wenn es um die Aufarbeitung des Nationalsozialismus ging. Außerdem gingen für Schwule, Lesben und Transsexuelle die Repressionen auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch weiter, weil die Gesetze dazu erstmal nicht abgeschafft wurden. Erst ab 1969 war Sex zwischen Männern nicht mehr strafbar.

Der 27. Januar ist der Tag, an dem Soldaten der Roten Armee die Opfer des deutschen Vernichtungslagers Auschwitz befreit haben. Deutschland hat den Gedenktag in den 1990er Jahren eingeführt. Seit 2006 ist er auch weltweit offizieller Gedenktag für die Opfer des Holocaust. Im Uno-Hauptquartier in New York erinnert ab heute ein Buch mit den Namen von 4,8 Millionen Ermordeten an die Opfer. Für Millionen von Opfern, die bis heute nicht identifiziert sind, sind in dem Buch Seiten freigelassen.