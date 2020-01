Zum Jahrestag der Befreiung forderten Politikerinnen, Politiker und Opfervertretenden mehr Engagement im Kampf gegen Antisemitismus. Die Vizepräsidentin des Bundestags, Claudia Roth, sagte, man müsse die Erinnerung an den Holocaust lebendig halten. Das fange in der Schule an.

"Es ist keine Frage mangelnder Technik, sondern des Willens"

20% mehr antisemitische Straftaten in Deutschland

Lauder sagte auch, dass der Hass auf Jüdinnen und Juden weltweit steigt. Dazu passt eine Analyse der Uni Tel Aviv. Demnach gab es 2018 weltweit einen Anstieg von 13 Prozent bei "größeren gewaltsamen Übergriffen" gegen Juden und Jüdinnen binnen eines Jahres. Für Deutschland verzeichnete das Bundesinnenministerium für 2018 insgesamt 1800 antisemitische Straftaten - knapp 20 Prozent mehr als im Vorjahr.

Am 9. Oktober kam es sogar zu einem Terroranschlag in Halle an der Saale. Ein schwer bewaffneter Mann versuchte, in die Synagoge in Halle einzudringen, in der Gläubige den höchsten jüdischen Feiertag begingen. Als der Angreifer scheiterte, erschoss er in der Nähe eine 40-Jährige und einen 20-Jährigen. Auf der Flucht verletzte der Täter ein Paar schwer, bevor er festgenommen wurde. Der 27 Jahre alte Deutsche hat den Anschlag gestanden und rechtsextreme und antisemitische Motive genannt.

Auch Uno-Generalsekretär António Guterres erwähnte den Anschlag heute in seiner Rede zum Gedenktag.