Ein bisschen am Ohr knabbern, ok - aber Taiwanische Holzschaben sind die Champions im Liebes-Kannibalismus.

Ihr "Hochzeitsbrauch" sieht so aus: Eine von beiden klettert auf den Rücken und knabbert der anderen Schabe die Flügel ab. Dann Pause - und der Partner darf aufsteigen und knabbern. Die beiden wechseln sich meistens so lange ab, bis die Flügel bis auf zwei kleine Stummel abgegessen sind. Das hat eine japanische Biologin an zwei Dutzend in der Natur eingesammelten Holzschaben untersucht. Aber warum machen die Insekten das?

Flügel nicht mehr wichtig - weg damit!

Bei einigen Spinnenarten ist Kannibalismus nicht ungewöhnlich. Das Weibchen frisst beim oder nach dem Sex das Männchen auf. Aber gegenseitiger Kannibalismus ist laut der Biologin bisher einzigartig in der Tierwelt. Sie glaubt, dass die Erklärung im Leben der Holzschaben liegt. Die wohnen in gammeligem Holz und fliegen dann irgendwann los, um einen Partner zu finden. Wenn aber zwei Taiwanische Holzschaben beschließen, ihr Leben miteinander zu verbringen, dann ist das mit dem Herumfliegen vorbei. Sie suchen sich einen neuen morschen Stamm und bleiben da. Die Biologin vermutet, dass die Flügel in den engen Gängen nur stören. Also: Weg damit. Die Studie ist im Fachmagazin Ethology erschienen.