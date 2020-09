Südafrika ist stark von der Corona-Pandemie betroffen und hat auch einen harten Lockdown hinter sich.

Damit Schüler trotz geschlossener Schulen noch lernen konnten, sind einige von ihnen einfach beim Lehrer oder bei der Lehrerin eingezogen. Das berichtet der Sender CBS. In der ärmeren ländlichen Gegend hätten die Schüler der Dendron Secondary School laut dem Bericht sonst keine andere Möglichkeit gehabt. Denn technische Geräte für Home Schooling haben viele Familien dort nicht. Bei den Lehrern wohnten die Schüler dann in Vierergruppen in einem Zimmer und bekamen dort auch Essen.

Seitdem die Schulen wieder geöffnet sind, wird dort die Temperatur gemessen, alle müssen sich die Hände desinfizieren und Abstand halten. So ist es in den Schulen in Südafrika laut dem Bericht noch nicht zu größeren Corona-Infektionen gekommen.