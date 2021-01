Wenns ums Homeoffice geht, sind Behörden in Deutschland besonders schlecht aufgestellt - das zeigt eine Umfrage der "Welt am Sonntag".

Die Zeitung hat bei 14 großen Städten und 16 Bundesbehörden nachgefragt und erfahren, dass dort zum Teil nicht mal die Hälfte der Innendienst-Mitarbeitenden von zuhause aus arbeiten kann. Am schlechtesten sieht es demnach in der Kieler Stadtverwaltung aus. Da können gerade mal 17 Prozent der Angestellten Homeoffice machen. Auch die Stadtverwaltungen von Erfurt, Frankfurt am Main, Rostock und Leipzig schneiden schlecht ab. Bei den befragten Bundesbehörden sieht es laut der Umfrage etwas besser aus mit den Bedingungen für Heimarbeit - aber auch da gibt es Ausreißer. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat zum Beispiel nur 45 Prozent seiner Mitarbeitenden ins Homeoffice geschickt.

Gründe, warum das Von-Zuhause-Arbeiten schwer umzusetzen ist, sind laut den Verwaltungen und Behörden einerseits Lieferengpässe bei Laptops und Servern - aber sie geben auch zu, dass viele Akten immer noch nicht digitalisiert sind und deshalb nur im Gebäude selbst bearbeitet werden können.

Seit Mittwoch sind Arbeitgeber dazu verpflichtet, den Beschäftigten bis Mitte März Homeoffice zu ermöglichen, wenn es keine zwingenden betrieblichen Gründe gibt, die dagegen sprechen. Ein verbindliches Recht auf Homeoffice gibt es aber nicht.