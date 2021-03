Die Fluggesellschaft British Airways will ihren Hauptsitz verkaufen. Der Grund dafür ist laut dem Unternehmen die zunehmende Nachfrage nach Homeoffice.

Ein Sprecher des Unternehmens sagte, die Corona-Pandemie habe deutlich gemacht, dass viele gerne von Zuhause arbeiteten und das auch weiterhin tun wollen. Bei British Airways will man deswegen jetzt prüfen, ob es überhaupt noch Sinn macht, eine so große Firmenzentrale zu haben. Die Financial Times berichtet, dass offenbar schon ein Immobilienmakler beauftragt wurde, der den Verkauf des Bürokomplexes am Flughafen Heathrow prüfen soll. In der Zentrale von British Airways arbeiteten zuletzt rund 2.000 Beschäftigte.