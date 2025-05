Immer mehr Unternehmen in Deutschland verkleinern ihre Büros.

Bei einer Umfrage des Ifo-Instituts kam raus, dass in rund jedem vierten Unternehmen die Büroflächen nicht ausgelastet sind. Das liegt vor allem am Homeoffice und hat zur Folge, dass jedes zehnte Unternehmen in den letzten Monaten die Bürofläche verkleinert hat. Ins besondere große Dienstleistungsunternehmen haben das gemacht. In der Industrie, im Handel und im Baugewerbe sind die Flächen meist gleich groß geblieben.

Die Fachleute sagen, dass das Verhalten der Unternehmen mit den wirtschaftlich angespannten Zeiten zu tun hat. Das nehmen viele zum Anlass, effizienter zu wirtschaften und zum Beispiel ihren Flächenbedarf zu überdenken.