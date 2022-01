In Honduras steht zum ersten Mal eine Frau an der Spitze des Landes in Mittelamerika.

Zu der Vereidigungszeremonie von Xiomara Castro in einem Stadion der Hauptstadt Tegu-ci-galpa kamen etwa 30.000 Menschen. Auch die US-Vizepräsidentin Kamala Harris und der spanische König Felipe VI. waren unter den Gästen. Castro löst Juan Orlando Hernández ab. Er durfte nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten. Gegen ihn laufen auch Ermittlungen - er soll in Drogengeschäfte verwickelt sein. In ihrer ersten Ansprache als Präsidentin sagte die 62-jährige Castro, sie verspreche das Land zu einem sozialistischen und demokratischen Staat zu machen. Vor allem will sie die Korruption bekämpfen. Honduras ist eines der ärmsten Länder in Lateinamerika, viele Menschen fliehen deshalb aus ihrer Heimat in Richtung USA. Die US-Regierung will die Zahl von Geflüchteten reduzieren - auch deshalb ist Castro ein wichtiger Partner.