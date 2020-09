Corona-Tests für DNA-Datenbank?

Die Behörden in Hongkong wollen möglichst viele Menschen auf Corona testen. Erste Test-Aktionen laufen - bei Anhängerinnen und Anhängern der Demokratiebewegung sorgt das für Diskussionen.

An den Massentests sind Ärztinnen, Ärzte und Firmen aus Festlandchina beteiligt. Einige in Hongkong befürchten, dass die Regierung in China so ihre Daten und DNA-Infos abzwackt. Unter anderem der bekannte Aktivist Joshua Wong ruft dazu auf, die Corona-Massentests zu boykottieren. Die Regierung in Hongkong sagt, dass die Testergebnisse nicht an Labore auf dem Festland weitergegeben würden.

Seit Monaten versucht die Regierung in Peking, die Demokratiebewegung in Hongkong immer weiter einzuschränken. Grundlage ist ein Gesetz, das Ende Juni in Kraft trat. Es erlaubt den Behörden gegen alle Aktivitäten vorzugehen, die ihrer Meinung nach die nationale Sicherheit Chinas bedrohen.

Die Teilnahme an den Corona-Massentests in Hongkong ist freiwillig. Bis jetzt scheint das Interesse daran auch eher gering zu sein.