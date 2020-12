In Hongkong ist der Demokratieaktivist Joshua Wong zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden.

Der 24-Jährige muss für knapp 14 Monate ins Gefängnis. Auch zwei Mitangeklagte sollen jeweils für mehrere Monate in Haft. Ihnen war vorgeworfen worden, gegen die Regierung demonstriert zu haben. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft hätte der Protest erst genehmigt werden müssen. Wong saß wegen der Vorwürfe schon in Untersuchungshaft.

Wong selbst hatte vor dem Urteil gesagt, dass er durch den Prozess auf weltweite Aufmerksamkeit für das Hongkonger Justizsystem hofft. Das wird in seinen Augen von der chinesischen Regierung manipuliert. Die hatte in den letzten Monat auf Basis eines neuen Gesetzes immer schärfer gegen Demokratieaktivisten und -aktivistinnen in Hongkong durchgegriffen.