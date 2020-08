Protestierende kaufen Zeitungen von Jimmy Lai

Nach der Festnahme des Medienunternehmers Jimmy Lai in Hongkong haben tausende Menschen als Zeichen der Solidarität seine regierungskritische Zeitung gekauft.

Dutzende Menschen standen in der ganzen Stadt Schlange, um sich eine Ausgabe der "Apple Daily" zu holen. Wegen der großen Nachfrage mussten rund 550.000 statt der üblichen 70.000 Exemplare gedruckt werden. Die "Apple Daily" ist in Hongkong sehr beliebt und vertritt eine pro-demokratische und Peking-kritische Linie. Auf der Titelseite war heute Jimmy Lai in Handschellen zu sehen.

Lai war gestern festgenommen worden. Laut Polizei werden ihm unter anderem geheime Machenschaften gegen China vorgeworfen.

Seit dem Inkrafttreten des sogenannten Sicherheitsgesetzes fürchten sich viele Hongkonger davor, offen für mehr Demokratie in der chinesischen Sonderverwaltungszone zu demonstrieren.