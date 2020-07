Menschen müssen draußen essen

Eine neue verschärfte Restaurant-Regelung hat in Hongkong zu seltsamen Szenen geführt.

Wegen steigender Corona-Zahlen dürfen dort Restaurants seit gestern nur noch außer Haus verkaufen. Deshalb waren viele Menschen gezwungen, auf der Straße zu essen. Bauarbeiter und Büro-Angestellte suchten bei bis zu 35 Grad Schatten. Teilweise regnete es auch. Einige Menschen gingen in Geschäfte, um dort zu essen - der Sender RTHK berichtet sogar von Menschen, die in Toiletten-Räumen gegessen haben. Heute haben die Behörden deshalb mehrere Gemeindezentren geöffnet, in denen Anwohner zum Essen unterkommen können.

In Hongkong leben viele Menschen in Mini-Appartments, die sich mehrere Familien teilen. Sie müssen außer Haus essen, weil zuhause kein Platz ist. Viele Wohnungen haben auch keine Küche.

Die Stadt hat jetzt beschlossen, die Regelung für Restaurants wegen der Schwierigkeiten für viele Arbeiter ab morgen zu lockern: Dann dürfen Restaurants zum Frühstück und Mittagessen wieder Menschen aufnehmen, aber nicht mehr als zwei Personen pro Tisch und nur die Hälfte der Sitzplätze darf belegt sein.