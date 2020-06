Der Grund: Sie machen sich immer größere Sorgen, dass China mehr Einfluss auf die Sonderverwaltungszone nimmt.

Die Nachrichtenagentur AP meldet, dass es vor Shops von Paketdiensten lange Schlangen gibt. Die Menschen stehen demnach an, um ihre Anträge auf britische Reisepässe nach Großbritannien zu schicken. So einen Reisepass können die Hongkonger bekommen beziehunsgweise verlängern, wenn sie vor 1997 geboren sind. Da war die Stadt noch eine britische Kronkolonie. Der Pass macht die Menschen zwar nicht zu britischen Bürgerinnen und Bürgern. Durch ihn haben sie aber die Möglichkeit, sich längere Zeit in Großbritannien aufzuhalten. Die Regierung in Großbritannien denkt darüber nach, dass die Menschen auch die britische Staatsbürgerschaft beantragen können.

Letzte Woche hatte der Nationale Volkskongress Chinas ein Sicherheitsgesetz für Hongkong beschlossen, das die Autonomie der Stadt einschränken könnte.