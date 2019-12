Bei GTA 5 können sich online Spielerinnen und Spieler aus aller Welt treffen - und inklusive Verbrechen alles machen, was sie möchten und ihr Aussehen gestalten. Seit dem letzten Update gibt es Kleidungsstücke, die stark an das erinnern, was Protestteilnehmer in Hongkong tragen - wie zum Beispiel eine Gasmaske oder gelbe Helme. Hongkonger Aktivisten riefen daraufhin in Foren dazu auf, die Demos auch virtuell fortzusetzen, teilweise mit Randale. Chinesen wiederum spielten Polizisten und nutzten virtuelle Wasserwerfer. Ganze Straßenschlachten sollen so enstanden sein.

Die Entwicklerfirma des Spiels hat noch keinen Kommentar dazu abgegeben. Im Oktober hatte Google ein anderes, politisches Rollenspiel zum Hongkong-Konflikt aus seinem Play Store verbannt.

Die Demonstrationen in Hongkong dauern schon über ein halbes Jahr an. Sie richten sich vor allem gegen einen wachsenden Einfluss der chinesischen Regierung.