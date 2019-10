Das schreibt die South China Morning Post, die sich unter anderem auf Immobilienfirmen beruft. Viele versuchten gerade, ihre Wohnungen und Häuser zu verkaufen. Bei einem Beratungsunternehmen hätten sich im September mehr als 300 Hongkonger Informationen über das Auswandern eingeholt - im Mai, also vor Beginn der prodemokratischen Proteste waren es nur 20. Besonders Menschen mit mittlerem oder hohem Einkommen wollten auswandern. Die beliebtesten Zielländer seien Irland und Portugal, wegen der geringen Anforderungen für permanentes Bleiberecht.

Ein Grund fürs Auswandern ist laut dem Beratungsunternehmen die aktuelle Situation in Hongkong. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion gibt es seit Monaten Massenkundgebungen für mehr Demokratie und gegen den zunehmenden Einfluss der Regierung in Peking. Gestern hatten dort pro-demokratische Abgeordnete mit lauten Zwischenrufen die Regierungserklärung von Carrie Lam verhindert. Auch heute haben sie ihren Auftritt im Stadtparlament gestört.