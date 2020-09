Rosafarbene Delfine kehren zurück in die Gewässer rund um Hongkong.

Die Tiere waren in der Region selten geworden, weil dort starker Schiffsverkehr herrschte. Aber wegen Corona-Beschränkungen sind weniger Fähren und Containerschiffe unterwegs. Und dadurch haben sich die Lebensbedingungen für die seltenen Delfine verbessert. Laut der Hongkonger Zeitung South China Morning Post werden jetzt 30 Prozent mehr gesichtet.

Die Delfin-Art heißt zwar Chinesischer Weißer Delfin, aber ihre Färbung variiert je nach Alter und Population zwischen hellgrau, weiß und rosafarben. Bei den rosafarbenen Tieren schimmern die Blutgefäße durch die Haut. Diese Population lebt in der Mündung des Pearl River westlich von Hongkong und kommt auch in Gewässern um Macao, Taiwan und Singapur vor. Generell bevorzugt die Delfin-Art flacheres Wasser in Küstenregionen und schwimmt selten aufs offene Meer hinaus.