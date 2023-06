Zu heiß für Kunst: Im Hafen von Hongkong musste eine Kunstinstallation mit zwei riesigen Bade-Enten teilweise abgebaut werden.

Die Temperaturen von 33 Grad Celsius waren zu hoch für eine der 18 Meter hohen Gummi-Enten. Damit ihre überdehnte Haut nicht platzt, wurde die Luft rausgelassen. Die Ente soll jetzt repariert werden. Die andere Ente ist weiter im Hongkonger Hafen zu sehen.

Bade-Enten auf Tour

Hinter der Kunst-Aktion steht der niederländische Künstler Florentijn Hofman. Er tourt mit seinen Gummi-Enten seit 2007 durch die Großstädte der Welt - und war 2013 auch schon mal in Hongkong. Damals aber nur mit einer Ente. Jetzt sind es zwei - wie der Künstler sagt, "Double duck, double luck" - also: Zwei Enten sollen auch zwei Mal so viel Glück bringen.