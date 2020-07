Mehrere Bücher von bekannten Demokratie-Aktivisten sind nach einem Bericht der Nachrichtenagentur AFP nicht mehr verfügbar. Eine Suchanfrage auf der Webseite der öffentlichen Bibliothek hat demnach ergeben, dass unter anderem Bücher vom Aktivisten Joshua Wong nicht mehr ausgeliehen werden können. Auch in keiner der dutzenden Zweigstellen seien sie mehr verfügbar.

Wong schreibt auf Facebook: Er glaube, das Verschwinden der Bücher hänge mit dem Sicherheitsgesetz zusammen. Seiner Meinung nach dient es dazu, um die freie Rede zu kriminalisieren.

Das neue Sicherheitsgesetz war am Dienstag in Kraft getreten. Kritiker sagen, dass es die Rechte der Menschen in Hongkong deutlich einschränkt. Das Gesetz erlaubt den chinesischen Behörden ein hartes Vorgehen gegen alle Aktivitäten, die nach ihrer Auffassung die nationale Sicherheit bedrohen. In Hongkong hat die Polizei das Sicherheitsgesetz auch schon für den Vorwurf Terrorismus benutzt. Einem 24-jährigen Aktivisten wird vorgeworfen, zur Abspaltung von China aufgerufen zu haben.