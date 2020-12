Asiatische Honigbienen sammeln Tierkot und bringen ihn zum Eingang ihrer Bienenstöcke. Forschende aus Nordamerika und Vietnam schreiben in einem Fachmagazin, dass sich die Bienen damit vor Gruppenangriffen von Riesenhornissen schützen wollen. Die Forschenden haben drei Bienenstöcke in Nordvietnam beobachtet und festgestellt, dass die Bienen vor allem dann Tierkot zu den Eingängen bringen, wenn Späher-Hornissen den Bienenstock entdecken und mit Chemikalien kennzeichnen. Die Riesenhornissen sind bekannt dafür, Bienen in großen Gruppen anzugreifen. Tatsächlich sorgte der Tierkot dafür, dass die Bienenstöcke seltener angegriffen wurden.

Die Forschenden schreiben, es sei das erste Mal, dass Honigbienen dabei beobachtet wurden, dass sie Feststoffe suchen und transportieren, die nicht pflanzlich sind. Der Kot stammte von Hühnern, Schweinen, Kühen und Wasserbüffeln. Die Bienen transportierten kleine Bällchen davon zu ihren Stöcken.