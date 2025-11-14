Oxytocin ist ein Hormon, das unter anderem soziale Bindungen stärken soll.

Eine Studie im Fachmagazin JAMA Psychiatry zeigt, dass das Hormon im Zusammenspiel mit körperlicher Nähe offenbar auch die Wundheilung unterstützen kann. Forschende fügten 160 Testpersonen kleine Wunden am Unterarm zu. Dann bekam eine Gruppe zweimal täglich ein Oxytocin-Nasenspray und sollte mit dem Partner kuscheln. Die zweite Gruppe bekam ein Placebo und kein zusätzliches Kuscheln. Es wurde auch registriert, wenn es in der Partnerschaft körperliche Intimität gab. Heraus kam, dass Teilnehmende, die täglich das Nasenspray nutzten und mit ihrem Partner kuschelten, eine schnellere Heilung zeigten als die Kontrollgruppe. Außerdem waren ihre Stresswerte niedriger. Die Effekte waren noch deutlicher, wenn es auch Sex mit dem Partner oder der Partnerin gab.

Die Forschenden sagen, dass Oxytocin nicht als Supermittel für mehr Gesundheit und Wohlbefinden gesehen werden sollte - es wirke nicht im Alleingang, sondern eher als Verstärker.