Der Streetart-Künstler Banksy hat mehrere Bilder in der Ukraine an Wände gesprüht.

Jetzt haben mehrere Menschen versucht, eins davon zu klauen. Das Kunstwerk ist in der Stadt Hostomel in der Nähe von Kiew und zeigt eine Frau im Bademantel, die eine Gasmaske auf hat und einen Feuerlöscher in der Hand hält. Auf Fotos ist zu sehen, dass die Hausfassade an der Stelle komplett entfernt wurde. Die Behörden sagen, dass sie mehrere Verdächtige entdeckt und festgenommen haben. Das Kunstwerk sei noch intakt und werde jetzt geschützt.

Die Werke von Banksy sind auf dem Kunstmarkt Millionen Wert.