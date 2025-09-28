In China ist die weltweit höchste Brücke für den Verkehr freigegeben worden.

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtet, verläuft ihre Fahrbahn in 625 Metern Höhe über einem Flussbett. Zwischen Fluss und Brücke würde fast Chinas größter Wolkenkratzer reinpassen, der Shanghai Tower mit 632 Metern Höhe.

Die neue Brücke - namens Huajiang Grand Canyon Bridge - liegt in der bergigen Provinz Guizhou im Südwesten von China. Sie soll die Fahrzeit durch eine Schlucht von etwa zwei Stunden auf wenige Minuten verkürzen.

In China stehen 18 der 20 weltweit höchsten Brücken. Ihr Bau ist wegen der hohen Kosten umstritten. Die neue Brücke hat umgerechnet fast 250 Millionen Euro gekostet - in einer stark verschuldeten Region. Die hohe Verschuldung von Lokalprovinzen wird immer mehr zu einem Problem für das chinesische Wirtschaftswachstum.