Heute vor genau 30 Jahren startete Hubble mit dem Space-Shuttle "Discovery" ins All. Einen Tag später wurde das etwa busgroße Observatorium in einer Erdumlaufbahn ausgesetzt. Oberhalb der Atmosphäre hat es dauerhaft bessere Sicht als Teleskope am Boden.

So konnte Hubble viele für die Wissenschaft bedeutende Aufnahmen machen - von Schwarzen Löchern, Sternenexplosionen und Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Insgesamt sind rund 1,3 Millionen Beobachtungen zusammengekommen und mehr als 15.000 wissenschaftliche Veröffentlichungen daraus entstanden.

So konnte unter anderem bestätigt werden, dass es gewaltige Schwarze Löcher in den Zentren der Galaxien gibt und dass sich der Kosmos immer schneller ausdehnt. Hubble-Bilder finden sich heute aber auch ganz profan auf Postern oder Kaffeetassen.