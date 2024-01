Weltraumforscherinnen und -forscher nennen es eine "bahnbrechende Entdeckung":

Sie haben mit dem Weltraumteleskop Hubble Wasserdampf entdeckt - und zwar in der Atmosphäre eines kleinen Exoplaneten. Das ist ein Planet, der außerhalb unseres Sonnensystems liegt. Laut den Forschenden ist dieser Exoplanet namens "GJ 9827d" der kleinste, in dessen Atmosphäre Wasserdampf nachgewiesen werden konnte. Der Exoplanet ist etwa sechs Milliarden Jahre alt und knapp doppelt so groß wie die Erde. Seine Entfernung zur Erde beträgt fast 100 Lichtjahre. Unklar ist noch, ob dieser Exoplanet nur eine kleine Menge Wasserdampf in der Atmosphäre hat, oder ob seine Atmosphäre hauptsächlich aus Wasser besteht.

So oder so wäre der Exoplanet aber für Menschen unbewohnbar - denn auf ihm herrschen Temperaturen von mehr als 400 Grad Celsius.