Geht es nach Bundes-Justizministerin Stefanie Hubig, dann werden heimlich aufgenommene Bilder von Po und Ausschnitt bald strafbar.

Im Deutschlandfunk hat sie angekündigt, dass es bis zum Sommer ein Verbot von voyeuristischen Handyaufnahmen geben soll. Das soll Frauen vor sexualisierter Gewalt jeder Art schützen. Bisher sind solche Bilder noch nicht einmal eine Ordnungswidrigkeit, wenn die Betroffenen Klamotten anhaben.

Die Justizministerinnen und -minister der Länder beraten heute mit Hubig über ein Verbot solcher Aufnahmen. NRW und Hamburg haben einen entsprechenden Antrag gestellt. Auch sexistische Anmachen in der Öffentlichkeit, also Catcalling, sollen verboten werden.