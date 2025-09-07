Kann KI auch witzig?

Witze sind natürlich immer Geschmacksfrage, aber ein Computerlinguistik-Team von der Uni Bologna hat versucht, die Humorfähigkeiten von Künstlicher Intelligenz im Englischen zu testen. Zumindest bei einer bestimmten Form von Wortwitzen, nach dem Schema "Wie nennt man eine Hexe in der Wüste? Sandwi(t)ch."

Im Experiment traten neun Sprachmodelle gegen 60 Menschen an, alle bekamen Wortwitze nach dem Schema vorgelegt, sollten den Gag daran erklären und auch selbst welche bauen. Ergebnis der Studie: Die KIs taten sich oft schon schwer damit, die vorgegebenen Wortwitze zu verstehen und zu erklären - und beim Erfinden waren sie noch schlechter.

Insgesamt sieht das Studienteam den Mensch in beiden Bereichen noch klar vor den Sprach-KIs. Allerdings: In einer früheren Studie hat ChatGPT ganz gut abgeschnitten - mit Witzen auf dem Niveau professioneller Witzeschreiber und etwas besser als Durchschnittsmenschen.

Ein Spektrum-Kolumnist findet es ein wenig beruhigend, dass die KI beim Witze-Machen noch nicht so gut ist. Und zitiert einen lettischen Informatiker, nach dem wir uns ansonsten wirklich Sorgen machen müssten.

Hier noch einer der besseren Wortwitze, den eine KI in der Studie erfunden hat: "What do you call a bee that is a good listener? - Beear."