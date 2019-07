Wer an die Serien "Friends", "Hör mal wer da hämmert" oder an "Al Bundy" denkt, dem fallen wahrscheinlich auch eingespielte Lacher ein.

Lachkonserve heißt das in der Fachsprache. Britische Forschende haben untersucht, ob diese Konserve Witze wirklich lustiger machen.

In der Studie mussten Teilnehmende flache Witze beurteilen. Etwa: "Warum sind Katzen gut bei Videospielen? Weil sie neun Leben haben." Die Zoten wurden immer von einem Comedian vorgelesen, mal ohne, mal mit eingespielten Lachern.



Die Teilnehmenden bewerteten die miesen Witze tatsächlich dann am besten, wenn spontanes, natürliches Gelächter eingespielt wurde. Aber auch gestellte Lacher verbesserten die Bewertung eines Witzes.



Warum das so ist, ist für die Forschenden ein Rätsel. Sie vermuten eine Art Ansteckungseffekt, oder dass der Witz durch das Lachen der anderen eine Art Billigung erfährt. Daran wollen sie weiterforschen.



Nachlesen kann man die Studie in Current Biology.