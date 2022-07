Aber wann und wo sie domestiziert wurden, ist in der Forschung bis jetzt unklar. Im Fachmagazin Nature berichten Forschende jetzt von weiteren Hinweisen. Möglicherweise haben Hunde zum Beispiel aus Europa andere Wolfs-Vorfahren als in Afrika oder dem Nahen Osten - das heißt, Domestizierung könnte an unterschiedlichen Orten unabhängig voneinander abgelaufen sein.

Die Forschenden haben die Überreste von 72 Wölfen genetisch untersucht, die zum Teil bis zu 100.000 Jahre alt waren. Dann haben sie die DNA mit der von heutigen Hunden verglichen. Dabei stellten sie fest, dass heutige Hunde enger verwandt sind mit alten Wölfen aus Ost-Eurasien, als aus West-Eurasien. Mit einer Ausnahme: Moderne Hunde aus dem nahen Osten und Afrika zeigten eine enge Verwandtschaft mit heutigen Wölfen aus West-Eurasien. Das könnte bedeuten, dass diese Hunde aus einer anderen Wolfspopulation domestiziert wurden als Hunde zum Beispiel in Europa oder Amerika.

Die ursprünglichen Wolfspopulationen, aus der Hunde stammen, konnten die Forschenden nicht finden. Dazu fehlten ihnen nach eigenen Angaben DNA-Spuren. Sie vermuten aber, dass der Hund seinen Ursprung in Asien hat.