"Sitz!" "Aus!" Und: "Fein gemacht!" Irgendwie verstehen Hunde uns, wenn wir mit ihnen reden.

Was dabei in ihrem Gehirn passiert, hat ein Forschungsteam aus Budapest jetzt untersucht und dafür zwölf Hunde in ein spezielles MRT geschoben. Ihnen wurden lobende Dinge wie "gut gemacht" oder "klug" vorgespielt, aber auch neutrale Ausdrücke wie "dennoch" oder "gleichwie" - jeweils mit unterschiedlicher Betonung.

Eine frühere Studie hatte gezeigt, dass Hunde-Hirne Betonung und Bedeutung eines Wortes voneinander trennen - so wie es bei uns Menschen auch funktioniert. Jetzt fanden die Forschenden heraus, dass die Verarbeitung auch in einer ähnlichen Reihenfolge erfolgt wie bei Menschen.

Die Forschenden gehen deshalb davon aus, dass diese Hierarchie ein allgemeines Verarbeitungsprinzip widerspiegelt: Einfachere, emotional geladene Hinweise wie die Intonationen werden in niederen Hirn-Regionen unterhalb der Großhirnrinde analysiert. Komplexere, erlernte Hinweise wie Wortbedeutungen werden dagegen auf einer höheren Stufe in der Großhirnrinde verarbeitet.

Die aktuelle Studie ist im Fachmagazin Scientific Reports erschienen.