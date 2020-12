Hunde können menschliche Sprache und Befehle lernen - allerdings ist das begrenzt auf wenige Worte.

Forschende aus Ungarn schreiben in einer neuen Studie, warum das so sein könnte. Sie haben Hunde, die in Familien leben, aber nicht speziell trainiert waren, an ein EEG angeschlossen - also Messgeräte am Kopf angebracht, um Hirnströme zu messen. Dann spielten sie ihnen echte Wörter vor und Phantasiewörter, die entweder so ähnlich oder ganz anders klangen.

Die Auswertung der Hirnströme zeigte, dass Hunde nicht auf Phantasiewörter reagierten, die sich stark von echten Worten unterschieden. Sie unterschieden also nicht zwischen dem englischen Befehl "sit" und dem englisch ausgesprochenen Phantasiewort "sut". Aber wenn das Phantasiewort ähnlich klang wie das echte, reagierten sie auch darauf.

Sprachverständnis wie bei Babys

Die Forschenden schließen daraus, dass Hunde menschliche Wörter ähnlich verarbeiten wie Babys, die zwar Grundlagen, aber nicht die Details vom Sprachklang erkennen. Sie vermuten, dass das der Grund dafür sein könnte, warum Hunde nicht besonders viele Worte der menschlichen Sprache lernen können.

Das Forschungsteam hat zu dem Thema auch ein Video gemacht.