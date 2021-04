Schon seit 40.000 Jahren halten Menschen Hunde als Haustiere.

Aber anders als die meisten Haushunde heute und anders als beim wilden Hunde-Vorfahren, dem Wolf, waren Haushunde wohl in manchen Zeiten hauptsächlich Vegetarier. Ein Wissenschaftsteam aus Spanien hat die Überreste von Haushund-Knochen aus einer Fundstätte bei Barcelona untersucht – die Tiere wurden dort in einem Zeitraum von der Bronze- bis zur Eisenzeit begraben, die Knochen sind also zwischen 2500 und 3300 Jahre alt.

Die Analyse ergab, dass einige der Hunde vor allem in der Bronzezeit ausschließlich mit Getreide und anderen Pflanzen gefüttert wurden. Das liegt laut den Forschenden wohl auch daran, dass die Menschen zu dem Zeitpunkt vom Jagen auf die Landwirtschaft umstiegen und es auch bei ihnen weniger Fleisch auf dem Speiseplan gab. Die vegetarische Ernährung hat sich aber wohl auch auf die Evolution der Hunde ausgewirkt: Weil Körner leichter zu kauen sind als rohes Fleisch haben sie weniger starke Kiefermuskeln als ihre Vorfahren, die Wölfe. Und manche Hundearten können wohl auch Stärke besser verdauen.