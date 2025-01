Vor rund 180 Jahren gab es in Europa eine katastrophale Hungersnot. Allein in Irland starben etwa eine Million Menschen, weil viele Kartoffeln einfach verfaulten.

Die Miss-Ernte löste eine große Fluchtbewegung aus Irland Richtung Amerika aus. Für die Kartoffelfäule war ein Pilz verantwortlich, Phytophthora infestans. Lange Zeit glaubte man, dass der Pilz aus Mexiko stammte, sich dann in Nordamerika ausbreitete und schließlich in Saat-Kartoffeln auch nach Europa kam.

Forschende aus North Carolina und Norwegen haben das aber widerlegt. Sie schreiben im Fachblatt Plos One, dass der Pilz mit Arten verwandt war, die ausschließlich in Südamerika vorkommen. Das zeigten neue Gen-Analysen. Vermutlich hatte sich der Pilz in den zentralen Anden entwickelt, der eigentlichen Heimat der Kartoffel-Pflanze.