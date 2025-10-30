Hurrikan Melissa hat in den letzten Tagen für Zerstörung in der Karibik gesorgt. Zeitweise war er einer der stärksten atlantischen Wirbelstürme, die je aufgezeichnet wurden.

Forschende des Imperial Colleges in London schreiben: Einen so starken Sturm hätte es ohne den Klimawandel sehr wahrscheinlich nicht gegeben. Mit einem Computermodell haben sie die Wahrscheinlichkeit eines Wirbelsturms wie Melissa berechnet.

Starke Hurrikans wahrscheinlicher geworden

Dabei kam raus, dass der Klimawandel es vier Mal wahrscheinlicher gemacht hat, dass ein so starker Hurrikan entsteht und auf Land trifft. Ohne den Klimawandel würde so ein starker Hurrikan nur einmal alle 8.000 Jahre über Jamaika herziehen. Außerdem zeigen die Berechnungen der Forschenden, dass der Klimawandel die Windstärke des Hurrikans um etwa 7 Prozent erhöht hat. Auch dadurch wurde er zerstörerischer.

Inselstaaten besonders gefährdet

Die Forschenden warnen, dass kleine Inselstaaten nur sehr wenig Verantwortung für die Klimakrise tragen, aber unter einigen ihrer schlimmsten Folgen leiden. Sie sagen, dass sofort mehr gegen den Klimawandel getan werden muss und fordern, dass keine weiteren Treibhausgase mehr ausgestoßen werden.