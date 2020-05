Jetzt hat die Weltgesundheitsorganisation aber klinische Tests vorerst abgebrochen. Die WHO verweist auf eine kürzlich erschienene Studie, nach der das Mittel bei Covid-19-Patienten keinen Nutzen zeigt. Stattdessen erhöht sich das Risiko für Herzrhythmusstörungen - möglicherweise auch die Sterblichkeitsrate.

Die WHO will jetzt erstmal weitere Daten zu dem Mittel auswerten und in ein oder zwei Wochen wieder über Tests beraten.

Die brasilianische Regierung empfiehlt trotz Warnungen von Fachleuten, Patientinnen und Patienten mit Covid-19 mit Hydroxychloroquin zur behandeln. US-Präsident Donald Trump hatte behauptet, dass er das Mittel einige Zeit als Corona-Prophylaxe genommen hat.