Im Fachmagazin Physics of Fluids, schreiben chinesische Forschende, dass sie anhand einer Simulation zeigen können, wie kleinste Partikel aus der Toilette nach oben gewirbelt werden. Das passiert beim Spülen: Schießt das Wasser von einer Seite in die Kloschüssel, dann entstehen auf der gegenüberliegenden Seite Wasser-Luft-Verwirbelungen. Diese Verwirbelungen transportieren Partikel, zum Beispiel kleinste Wassertröpfchen, bis zu einem Meter hoch in die Luft. Dort können sie eingeatmet werden oder sich auf Oberflächen ablagern. In der Simulation zeigte sich, dass 60 Prozent der markierten Partikel weit über der Kloschüssel schwebten und zwar etwa eine Minute lang. Der Effekt könne sich außerdem verstärken, je häufiger eine Toilette benutzt wird, so die Forschenden. Die Gegenmaßnahme ist simpel: Beim Spülen den Deckel runtermachen - wenn es denn einen gibt.

Das Sars-CoV-2-Virus verbreitet sich hauptsächlich durch Tröpfchen aus Mund und Nase, es wurden aber auch schon Spuren des Virus in Stuhlproben von infizierten Menschen gefunden.