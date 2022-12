Bevor ihr die Klospülung drückt, solltet ihr den Klodeckel schließen - diese Empfehlung ist nicht neu.

Forschende einer US-amerikanischen Uni machen jetzt aber auf unangenehme Weise sichtbar, was genau passiert, wenn der Deckel offen bleibt. Sie schreiben im Fachmagazin Scientific Reports, dass sie zwar auch vor ihrem Experiment schon wussten, dass beim Spülen winzige Partikel nach oben in die Luft geschleudert werden. Dass die Wolke aus Aerosolen sich aber so schnell bildet und ausbreitet, hätten sie selbst nicht erwartet.

Für das Experiment hat das Wissenschaftsteam eine in Nordamerika typische öffentliche Toilette genommen - die haben generell keine Klodeckel. Dann wurden helle grüne Laser und Kameras um die Toilette herum aufgebaut - und dann die Spülung betätigt. Es zeigte sich, dass innerhalb von acht Sekunden Partikel bis zu eineinhalb Meter hoch aus der Toilette herausschossen - mit einer Geschwindigkeit von zwei Metern pro Sekunde. Laut den Forschenden hingen die kleineren Partikel teilweise noch minutenlang in der Luft. Sie weisen darauf hin, dass andere Studien schon gezeigt haben, dass dabei nicht nur Partikel unserer eigenen Ausscheidungen durch die Luft gewirbelt werden, sondern auch potenzielle Krankheitserreger von anderen.

Wer sich selbst von der Aerosol-Wolke überzeugen will, findet ein Video des Experiments hier.