Aber bei Webdesignern haben sie einen schlechten Ruf, weil sie angeblich schwierig zu lesen sind und damit einen Text unattraktiver machen. Ein Forscherteam aus Großbritannien hat diese Theorie jetzt überprüft.

Die Wissenschaftler ließen ihre Probanden am Bildschirm mehrere Texte mit blau oder andersfarbig hervorgehobenen Wörtern lesen. Dabei zeichneten sie mit HIlfe einer Kamera auf, wie schnell sich die Augen der Testpersonen bewegten und wo sie hängen blieben. Heraus kam: Im Prinzip können Menschen verlinkte Wörter in einem Text genauso schnell lesen wie normale Wörter. Der Lesefluss wird nur gebremst, wenn sich die Farbe des Links schlecht vom Hintergrund abhebt oder wenn das verlinkte Wort eher unbekannt und schwer zu lesen ist. In solchen Fällen, blieben die Leser eher an den hervorgehobenen Begriffen hängen oder lasen den Satz noch einmal.

Die Forscher vermuten, dass Leser in solchen Fällen den Eindruck haben, das unbekannte Wort sei besonders wichtig. Sie wollten also sicherstellen, dass sie auch verstanden haben, was sie lesen.