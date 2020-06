I love New York, dieses Logo mit dem roten Herz kennt vermutlich jeder.

Jetzt ist der Designer, der sich dieses Logo ausgedacht hat, gestorben, in Manhattan. Es war der 91. Geburtstag von Milton Glaser. 1977 hatte er das weltberühmte Logo I love New York gezeichnet, für eine Tourismus-Kampagne. New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo twitterte, was Milton Glaser New York gegeben hat, werde ihn noch lange überleben. Man habe einen brillianten Designer und einen großartigen New Yorker verloren.